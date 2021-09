41 nye smitta registrert i Bergen

innenriks

23 av dei smitta er nærkontaktar, tre er importsmitte, og 15 har ukjend smitteveg. Måndag vart det registrert 21 smitta i Bergen.

– Vi ser i dag at aldersfordelinga er litt meir spreidd. Seks av smittetilfella i dag er relaterte til skular. Vi har frå i går opna for jamleg testing som erstatning for karantene i vidaregåande skular med utbrot av covid-19, seier smittevernoverlege Egil Bovim til nettsidene til kommunen.

5 av dei smitta er i alderen 0–5 år, 3 er 6–12 år, 8 er 13–19 år, 9 er 20–29 år, 7 er 30–39 år, 4 er 40–49 år, 3 er 50–59 år, medan 1 er 60–69 år og 1 70–79 år.

Ein eldre pasient som har vore innlagd ved Haraldsplass diakonale sjukehus, er død, skriv Bergensavisen og viser til den daglege oppdateringa til sjukehuset.

Utrekningar frå Helse Bergen viser at R-talet no er 0,8. Det betyr at kvar nye smitta i gjennomsnitt smittar færre enn éin person. R-talet frå Helse Bergen blir estimert på bakgrunn av talgrunnlag frå heile opptaksområdet, inkludert Voss sjukehus og Haraldsplass diakonale sjukehus.

Tysdag får éin person i Bergen sjukehusbehandling for covid-19. Vedkommande er innlagd på Haukeland universitetssjukehus.

(©NPK)