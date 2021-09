Valforskar trur Ropstads bustadsak kan dytte KrF under sperregrensa

innenriks

– Forskinga tilseier at ei slik mediesak ikkje vil ha ein kjempestor effekt. Men marginane for KrF er så små at den aktuelle saka kan ha betydning. Kanskje òg ei avgjerande betydning, seier valforskar Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning til Vårt Land.

Aftenposten avslørte søndag at KrF-leiar Kjell Ingolf Ropstad har fått gratis bustad av Stortinget ved å vere folkeregistrert på guterommet frå 2009 og heilt fram til november i fjor. Statsminister Erna Solberg (H) har avvist at Ropstad braut nokon reglar, men meiner han opptredde uklokt.

Bergh meiner timinga midt i valkampinnspurten gjer at saka kan få betydning for KrF, sjølv om slike saker normalt sett bles over.

– Då fell det negativt lys på KrF – noko som for dette partiet er veldig uheldig i ein valkampinnspurt. Hadde partiet hatt eit par veker ekstra å gå på, kunne ei slik sak gått over, påpeikar valforskaren.

(©NPK)