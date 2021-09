Støre lovar «rosa bussar» i heile landet

innenriks

– Det er ein russebuss for eldre, seier Arbeidarpartiets leiar Jonas Gahr Støre til NTB.

Saman med byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) og eit koppel journalistar fekk opposisjonsleiaren måndag rulle med ein av dei rosa bussane i bydel Bjerke i Oslo.

Dei rosa bussane er ei ordning som tilbyr transport for eldre i hovudstaden. Sidan oppstart i 2017 er det køyrt meir enn 140.000 turar med dei rosa bussane, og ordninga har no godt over 4.000 kundar i åtte bydelar.

– Det å ha eit tilbod som gjer det mogleg for mange å komme ut av isolasjon og få tilbod om å bli køyrd, om det er til frisøren, til gravlunden eller til venner, det er veldig populært. Det opplevast som trygt og godt, og sjåførane blir òg veldig godt kjende med dei som bruker tilbodet, seier Johansen til NTB.

No går Støre til val på å løfte ordninga til nasjonalt nivå.

– Vi ønskjer rosa bussar i heile landet. Det er ambisjonen. Men då må vi ha ein kommuneøkonomi som gjer det mogleg, seier han.

Fleire kommunar er interesserte

Støre innrømmer at rosa bussar nok ikkje kjem til å dukke opp i alle kommunane i landet. Men fleire har vist interesse, som Kristiansand, Stavanger og Lørenskog.

Altfor mange eldre blir i dag sitjande heime, åtvarar Ap-leiaren. Hans håp er at rosa bussar skal gjere det lettare for eldre å komme seg ut.

Støre tillèt seg òg å komme med eit stikk til Høgre:

– Høgresida snakkar ofte om valfridom. Då handlar det om å kunne velje kven som skal komme med heimetenester. Men når eg møter eldre, så seier dei at valfridom for oss er å kunne velje å gjere ting i løpet av dagen. Komme seg ut, møte andre, ha eit tilbod, seier han.

– Kor mykje pengar vil de setje av til å gjere dette nasjonalt?

– Det må vere innanfor ramma av ein romslegare kommuneøkonomi, seier Støre.

Veteranar på Årvoll

På den rosa bussen på Årvoll har Ap-toppane med seg 85 år gamle Randi Fuglesang, som er mor til Lars Erik Fuglesang (Ap), leiar i Bjerke bydelsutval. Ho har ikkje brukt dei rosa bussane så mykje sjølv og seier ho pleier å ty til sønene for transport.

– Men det er veldig hyggjeleg for alle dei andre som er einslege. Eg ser det er mange som bruker dei rosa bussane hos oss, seier Fuglesang, som bur på Årvoll omsorgssenter i bydel Bjerke.

Fuglesang legg til at ho ikkje er veldig politisk interessert, men at ho heiar på Støre i valet.

Det same gjer Anne Jensen, ein annan av bebuarane på Årvoll omsorgssenter. Ho kunne skilte med diplom for 70 års medlemskap i Arbeidarpartiet då Støre og Johansen kom på besøk.

– Eg har tru på Jonas. Eg trur at folk vaknar, seier Jensen til NTB.

Ho fortel at ho sjølv vart fødd inn i arbeidarrørsla og vaks opp med ein far som var fagforeiningsmann og måtte streike i månadsvis. Sjølv vart ho aktiv i Arbeidernes ungdomslag, og ho var ofte på Utøya.

No håpar ho politikarane vil kjempe for å verne sjukeheimane og byggje fleire omsorgsbustader.

– Det er løysinga, for eg stortrivst med det.

