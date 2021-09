Solberg om Ropstads gratisbustad: Vi politikarar må vere varsame

innenriks

Aftenposten skreiv søndag at Ropstad i fleire år fekk gratis bustad av Stortinget ved å vere folkeregistrert hos foreldra fram til i fjor, sjølv om han var etablert i Oslo.

– Eg forstår at det han har gjort, har vore innanfor regelverket som Stortinget har. Men samtidig meiner eg vi politikarar må vere varsame med å bruke ordningar på ein måte som dei eigentleg ikkje er tiltenkte for, seier Solberg til NRK.

Ho påpeikar at ordninga med stortingsbustad eksisterer for at representantar skal ha moglegheit til å drive politikk i heimfylket samtidig som dei sit på Stortinget.

Statsministeren vart i ei partileiarutspørjing på NRK spurd om ho meiner det Ropstad har gjort, er kritikkverdig.

– Når eg har sagt det eg har sagt, om at ein må passe på at ein ikkje bruker regelverket utover det som er intensjonane, så tenkjer eg at det skulle ein vore mykje meir varsam med, svarte ho.

Ho avviste at det får konsekvensar for KrF-leiaren.

– Så lenge dette er fullt i forhold til reglane, så meiner eg det kan vere kritikkverdig at ein går utanfor intensjonane, men eg meiner ikkje det har konsekvensar for han.

Først i november i fjor, då Ropstad var 35 år, statsråd og etablert med kone og barn, melde han flytting frå bustaden til foreldra.

– Sjølv om eg har halde meg til reglane, forstår eg at dette blir opplevd negativt. Eg var sjølv usikker på om eg kunne nytte meg av pendlarbustad i Oslo sentrum etter at eg vart stortingsrepresentant i 2009, men har hatt open dialog med Stortingets bustadkontor om dette, skreiv Ropstad i ein SMS til NTB søndag kveld.

