Skuleungdom i Oslo i full gang med å koronateste seg sjølv

innenriks

Målet er at alle elevane skal teste seg to gonger i veka, måndagar og torsdagar. På den måten vil Oslo-skulen unngå at mange må i karantene.

– Vi ønskjer at elevane våre skal kunne vere mest mogleg på skulen, i ein mest mogleg normal kvardag. Massetesting er viktig for å få til det, seier utdanningsdirektør Marte Gerhardsen i Oslo.

20.000 elevar i vidaregåande og 20.000 på ungdomstrinnet i kommunen skal teste seg.

Til saman er det sendt ut fleire millionar hurtigtestar til kommunar landet rundt til bruk i skulane.

– Det vi ser no, er at skulane i større grad må starte regelmessig testing av elevane framfor å smittespore kvar enkelt. Derfor har vi sendt ut 3 millionar hurtigtestar dei siste vekene til kommunane slik at elevar i stor grad kan teste seg sjølv, sa assisterande helsedirektør Espen Nakstad til NTB førre veke.

I Bergen er dei vidaregåande skulane i gang med å hurtigteste alle elevane to gonger i veka.

– Skulane skal i utgangspunktet bruke testar dei har liggjande. Vi er òg i gang med å forsyne skulane som treng det. Dei har fått varsel om at dei må organisere dette sjølv, seier smittevernoverlege Egil Bovim i Bergen til Bergensavisen.

Det er rundt 10.000 vidaregåande-elevar i kommunen.

