Retten viste ingen nåde for hunden Teddy – blir avliva

I alt vart det samla inn 370.000 kroner for å redde hunden, som politiet meiner må avlivast fordi han beit ei kvinne i fjor sommar. Da saka om episoden vart kjent, sa også fleire andre personar at dei har vorte bite og skada av Teddy, som er ei blanding av bichon frisé og shih tzu.

Retten meiner hunden er ei fare og meiner andre tiltak enn avliving ikkje er tilstrekkeleg, skriv Telemarksavisa. Hundeeigar Jorunn Stavåsens venn Petter Lyng vitna på vegner av Teddy under rettssaka.

«Etter rettens syn er omplassering i dette tilfellet ikke forsvarlig. Lyng mener hunden ikke er farlig, til tross for at den har angrepet og bitt fire mennesker, hvorav to barn. Skadepotensialet var stort ved alle hendelsene, og en kvinne ble påført en vesentlig skade. Alle hendelsene skjedde i dagligdagse situasjoner», skriv tingretten.

Hundeeigar Stavåsen er også dømd til å betale 87. 770 kroner i sakskostnader til staten. I forkant av rettssaka understreka ho at ho meiner Teddy er uskyldig.

– Teddy er heilt uskyldig i dette. Det er ei menneskeleg feil. Eg kjemper for hundar og rettane til hundeeigaren, sa hundeeigar Stavåsen til NRK.

