Regjeringa vil ha meir bruk av omvend valdsalarm

Måndag sende Mæland (H) og regjeringa på høyring eit forslag som skal sørgje for at det i større grad skal vere valdsutøvaren som skal gå med alarm, og ikkje offera.

– Offera for kriminalitet skal vite at vi er på deira side. Det er valdsutøvaren som skal ha på fotlenka, ikkje offeret. Regjeringa vil at omvend valdsalarm skal brukast i fleire saker og på eit tidlegare tidspunkt, seier Mæland.

Fristen for å svare på høyringsforslaget er sett til 6. desember.

Forslaget går mellom anna ut på at politiet ikkje skal trenge å vente på domstolen til å fatte ei avgjerd om omvend valdsalarm når det skjer brot på besøksforbod. Vidare vil regjeringa ha ei vurdering av om ein kan bestemme å gi nokon omvend valdsalarm utan at det finst brot på eit besøksforbod.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) seier det er dei som slår og truar som bør få avgrensa fridommen sin, og ikkje dei som er offer for valden.

– Vold og overgrep i nære relasjonar er alvorleg kriminalitet. Det er grufullt for dei som blir ramma, fordi det skjer heime og i dei relasjonane som skal vere dei tryggaste, seier Ropstad.

Tidlegare i august la regjeringa fram ein ny handlingsplan for å førebyggje vald i nære relasjonar. Der er auka bruk av omvend valdslarm eitt av dei sentrale tiltaka.

