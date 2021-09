Professor går ut frå at koronaviruset på sikt kan bli styrt av skuleferiane

innenriks

Professor i økologi og evolusjon ved Universitetet i Oslo, Nils Chr. Stenseth, har saman med to forskarkollegaer utvikla ein matematisk modell. Den anslår at koronaviruset kan bli ein sjukdom som i stor grad rammar yngre barn om få år.

Han trekkjer fram at store delar av befolkninga allereie har oppnådd immunitet mot koronaviruset, anten gjennom smitte eller vaksine.

– Men dei unge har i mykje mindre grad vorte utsette for smitte, og vil dermed heller ikkje vere immune. Det er all grunn til å forvente, og det viser analysane våre, at viruset vil endre seg frå ein sjukdom som først og fremst går på eldre til ein som går på yngre aldersklassar, seier Stenseth til NTB.

Kan bli styrt av skuleruta

Stenseth seier vidare at han meiner koronaviruset i stor grad vil bli styrt av skule- og barnehagemønsteret.

– Når skulen og barnehagane er stengde i feriane, er det lite smitte. Når dei opnar, blir det mykje smitte. Det er det vi ser med ein del andre sjukdommar, seier Stenseth.

– Det blir meir eller mindre slik det pleier å vere med forkjøling og influensa, legg professoren til.

Han meiner likevel det er grunn til å ta koronaviruset på alvor i ei god stund framover. Men kor lenge, det er han ikkje sikker på.

– Det er veldig mykje som kjem som julekvelden på kjerringa her. No er det veldig mykje smitte, men det er relativt få innleggingar. Det betyr at vi byrjar å nærme oss ein periode der sjukdomsbiletet blir mykje mindre alvorleg enn det har vore, seier han.

Store endringar i viruset

Vaksineforskar Gunnveig Grødeland ved Universitetet i Oslo meiner det er heilt opplagt at viruset ikkje forsvinn når det har fått spreie seg så mykje.

Ho trekkjer fram at det same har skjedd før. Det er i dag fire koronavirus som sirkulerer og forårsakar rundt 20 prosent av forkjølingane i befolkninga i alle aldersgrupper.

– Det er det mest sannsynlege scenarioet på sikt for dette koronaviruset her, seier Grødeland til NTB.

Sjølv om berre unge ned til 12 år framover skal få vaksine, blir ikkje koronaviruset berre ein barnesjukdom i framtida, meiner vaksineforskaren. Årsaka er at viruset endrar seg, slik som tidlegare koronavirus og influensa.

Kan bli nye vaksinar for eldre

– Det er eit virus som barn vil bli eksponerte for og vil danne ein gradvis forbetra immunitet mot. Det betyr ikkje at vi som vaksne ikkje vil vere eksponerte for det. For akkurat som med forkjøling og influensa endrar desse virusa seg så mykje at det er ein befolkningssjukdom – ein dannar immunitet frå barnsbein av og oppover. Det er ikkje ein barnesjukdom av den grunnen, seier Grødeland.

For eldre og risikogrupper vil koronavaksinar bli aktuelt òg i framtida, sjølv om immuniteten i befolkninga veks og viruset dermed ikkje blir like hardtslåande, meiner ho.

– Dette er fordi det som kan vere ei forkjøling for friske vaksne, kan vere noko heilt anna for risikogruppa.

Kan ta eit par år

Det treng ikkje å ta så veldig lang tid før koronaviruset blir eit uskuldig forkjølingsvirus, trur vaksineforskaren, men det er veldig stor uvisse rundt dette.

– Eg vil gjette, med trykk på gjette, at det vil ta eit par år. Det er lausleg basert på erfaringa med spanskesjuka, der det tok eit par år før viruset vart endra til eit vanleg sesonginfluensavirus. Det er eigentleg heilt sinnssvakt at eit virus som drep 50 millionar menneske, eit par år etter berre er ein vanleg sesonginfluensa. Det seier ein del om kva som skjer i befolkninga, seier ho.

God vaksinedekning kombinert med stor spreiing av viruset i store delar av verda, gjer det ikkje usannsynleg at dette òg kan skje med koronaviruset. Men med stor internasjonal spreiing er det heller ikkje utenkjeleg at det kan komme nye variantar som gjer at det vil ta lengre tid, ifølgje Grødeland.

