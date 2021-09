Oslo går i gang med vaksinasjon av barn neste veke

innenriks

Fredag opplyste byrådsleiar Raymond Johansen at Oslo håpar å vere ferdig med vaksinasjon av 12-15-åringane innan haustferien, som byrjar måndag 4. oktober.

No fortel helsebyråd Robert Steen at første stikk blir sett allereie i veke 37, som er neste veke – føresett at kommunen får nok dosar av Pfizer-vaksinen.

– I veke 37 er vi i gang med 12-15-åringar, og så håpar eg vi er ferdige til haustferien, seier Steen til NTB.

Ifølgje Steen er kommunen alt i gang med å innhente samtykke frå foreldre til barn og unge mellom 12 og 15 år, som han anslår at det er rundt 20.000 av i Oslo.

Får truleg ny leveranse neste veke

Steen seier at Oslo har bestilt fleire dosar av Pfizer-vaksinen frå Folkehelseinstituttet og reknar med å få desse levert i veke 37. Skjer det, kan kommunen altså setje i gang med vaksinasjonen av 12-15-åringar.

– Eg går ut frå at vi får det vi treng. Helseministeren har sagt at det er nok vaksinar, så eg stoler på at det stemmer, seier Steen.

FHI har tilrådd nettopp Pfizer-vaksinen til 12-15-åringar fordi det er meir erfaring med bruk av denne på så unge personar. I første omgang skal alle fødde mellom 2006 og 2008 blir tilbodne éin vaksinedose, og dessutan alle frå årskull 2009 så snart dei har fylt tolv år.

Legg opp til vaksinasjon på skulane

Den praktiske gjennomføringa av vaksinasjonen blir overlaten til kvar enkelt skule, fortel Steen.

Han seier at kommunen ser for seg to måtar å gjere det på: Anten at heile skuleklassar blir følgde til det lokale vaksinesenteret for å ta vaksinen samtidig, eller at tilsette ved det lokale vaksinesenteret kjem til skulen for å vaksinere til dømes eit heilt skuletrinn.

– Anten kjem elevane til vaksinesentera, eller så kjem vaksinesentera til skulane. Her blir det lagt opp til lokale avgjerder, seier Steen.

