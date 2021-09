Ni av ti elevar på studieførebuande fekk førstevalet oppfylt i fjor

innenriks

Det er nye data frå Statistisk sentralbyrå (SSB) om skuleopptaket for 2020/21 som viser i kva grad dei som søkte vidaregåande opplæring i fjor, fekk ønska sine oppfylt. Ein tidlegare studie har vist at elevar som får førsteønsket sitt oppfylt, har noko større sjanse for å gjennomføre vidaregåande på normert tid.

For fjoråret blir det vist til at 89 prosent av elvane som søkte på studieførebuande utdanningsprogram, fekk oppfylt førsteønsket sitt. Når det gjeld yrkesutdanning, er tala lågare. Der fekk 84 prosent oppfylt førsteønsket sitt.

Skil ein mellom jenter og gutar, fekk 86 prosent av jentene som søkte yrkesfag, oppfylt førsteønsket, medan berre 82 prosent av gutane fekk det same.

Lågast del av dei som fekk førsteønsket oppfylt, er det blant elevar på medium og kommunikasjon, der 29 prosent hadde eit anna val på førsteplass. Blant elevar på yrkesfag hadde 30,6 prosent av elevane på sal service og reiseliv eit anna val på topp.

Blant elevane på musikk, drama og dans var det berre 7,5 prosent som hadde eit anna val på topp då dei søkte.

