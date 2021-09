Meteorologane vurderer regn-farevarsel i Trøndelag – moglege varmerekordar i sør

innenriks

Statsmeteorolog Pernille Borander seier til NRK at regn, regn og atter regn er status for dei neste dagane i Trøndelag og Nordland. Såpass mykje regn blir venta at meteorologane vurderer farevarsel.

– Det er snakk om at det fort kan bli mellom 60 og 100 millimeter nedbør på 24 timar i Trøndelag. Det blir litt mindre i Nordland, men det blir eit vått døgn, spesielt på Helgeland. Det held fram med å regne onsdag, seier Borander.

Ho legg til at regnet etter kvart vil minke i Nordland og Trøndelag og deretter flytte seg vidare til Møre og Romsdal. Vått og grått blir det òg i Troms og Finnmark i starten av veka.

På den andre sida ventar meteorologane knallvêr lenger sør. På Austlandet kan det nærme seg varmerekordar for denne tida av året. Rekorden per i dag er på 28,5 grader.

– Det er Austlandet som har skikkelege sommerlege temperaturar, og det vil stige dei første dagane. Allereie tysdag kan det bli høgsommardag, med temperaturar over 25 grader, eller høgare. Onsdag er det potensial for at vi får endå ein dag der temperaturane gir ny septemberrekord for høgaste makstemperatur, seier Borander.

