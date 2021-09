Jussprofessor meiner KrF-leiaren har brote lova

innenriks

Aftenposten skreiv søndag at Kjell Ingolf Ropstad i fleire år fekk gratis bustad av Stortinget ved å vere folkeregistrert hos foreldra fram til i fjor, sjølv om han var etablert i Oslo.

Dette er i tråd med Stortingets reglar, men jussprofessor Hans Fredrik Marthinussen seier til TV 2 at han meiner Ropstad har brote folkeregisterlova.

Han viser til at vi alle har ei plikt til å folkeregistrere oss der vi bur. For stortingsrepresentantar har det vore eit unntak. Dei kan folkeregistrere seg der dei hadde bustaden sin før dei tiltredde.

– Til dømes viss du bur i Bergen og blir valt inn på Stortinget, som statsministeren vår, så skal du sleppe å melde flytting til Oslo. Dermed kan du behalde den gamle adressa di, seier professoren.

– Ikkje busett i kommunen

I eit dokument frå 1997 slo Finansdepartementet fast at ein stortingsrepresentant som ikkje har eigen bustad på heimstaden, kan vere folkeregistrert hos foreldra sine og få dei same fordelane som ein pendlar.

«Det avgjørende vil være om representanten har adgang til å bruke foreldrehjemmet til overnatting og opphold når det passer ham å besøke distriktet, og ikke er avhengig av invitasjon eller samtykke fra foreldrene hver gang han kommer», heiter det i uttalen.

Dette unntaket kunne Ropstad nytta seg av dersom han hadde budd i Agder då han vart vald inn til Stortinget i 2009, understrekar Marthinussen.

– Men Ropstad var ikkje busett i heimkommunen då han vart vald. Han var busett i Oslo. Derfor er det uinteressant om han disponerte ein bustad i heimkommunen eller ikkje. Han fyller ikkje grunnvilkåret for å vere folkeregistrert i den opphavlege heimkommunen: Han budde ikkje der. Han hadde ikkje krav på pendlarbustad, han er ikkje pendlar, seier Marthinussen til NTB.

Han legg til at det ikkje er sikkert at dette er straffbart, men understrekar at han meiner det finst eit brot på lova. Ein konsekvens er at Ropstad kan vere erstatningspliktig dersom saka ikkje er forelda.

– Valfritt

Ropstad seier han er usamd i at han har brote lova eller regelverket for stortingsrepresentantane.

– Eg var i 2009 ein student som budde i Oslo, men var mykje heime i Agder. Som student var det valfritt om du vil melde flytting i Folkeregisteret, seier Ropstad til TV 2.

Han seier han heile vegen har vore open om busituasjonen sin overfor Stortingsadministrasjonen.

Tidlegare måndag understreka han at han er lei for at saka har vorte som den har vorte, og at han skjønnar at folk kan oppleve det som feil at han har fått gratis bustad av Stortinget ved å folkeregistrere seg hos foreldra.

– Vi politikarar forvaltar tilliten til innbyggjarane, så sjølv om eg ikkje har brote nokon reglar, så er eg jo lei meg, og eg har forståing for at folk meiner eg burde handla annleis, seier Ropstad til Vårt Land.

