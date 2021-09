Fylkestoppar støttar Ropstad: – Har heile vegen følgt Stortingets reglar

innenriks

– Dette er ei kjedeleg sak, seier fylkesleiar Jan-Erik Fjukstad Hansen i Oslo KrF til Aftenposten.

Han understrekar at KrF-leiaren har halde seg innanfor regelverket og ikkje gjort noko ulovleg, og at også Ropstad har sagt at dette er ei ordning som kan verke urettferdig.

– Aftenposten har hatt fleire oppslag rundt ordningar som ikkje har vore bra, mellom anna òg om reiserekningane til stortingsrepresentantane. Eg meiner Stortinget no bør sjå på desse ordningane i heilskap og korleis dei blir praktiserte, seier Fjukstad, som understrekar at han har full tillit til Ropstad.

Fylkesleiar Randi Walderhaug Frisvoll i Møre og Romsdal seier til Vårt Land at nyheita kom brått på, men legg vekt på at Ropstad ikkje har brote lova. Leiar Per Sverre Kvinlaug i Ropstads eige fylkeslag ser ikkje noko klanderverdig i saka.

– Ropstad har heile vegen følgt Stortingets reglar, han har avklart busituasjonen med bustadkontoret, så saka ligg der, seier han til same avis.

Også resten av fylkesleiarane som avisa har snakka med, understrekar tillit til partileiaren.

(©NPK)