Fire barnehagekjeder eig kvar tredje private barnehageplass

Det er dei fire aktørane Læringsverkstedet, Fus-barnehagane, Espira og Norlandia som saman står for 32 prosent av dei private banehageplassane, skriv Klassekampen.

Avisa har rekna marknadsdelen med utgangspunkt i barnehagane sine eigne rapportar til Utdanningsdirektoratet og tal frå Statistisk sentralbyrå.

Utrekningane viser òg at dei på to år hadde meir enn éin milliard kroner i driftsresultat, langt betre enn snittet for private barnehagar. Ifølgje avisa sat kjedene igjen med så mykje som 67 prosent meir av omsetninga enn andre barnehagar som er organiserte i aksjeselskap.

To av dei fire kjedene meiner analysen gir eit feilaktig inntrykk av lønnsemda.

– Bemanningsnorma har påverka private barnehagars lønnsemd negativt. Lønnsemda er betydeleg redusert og for 2019 har bransjen ei lønnsemd som er under kva som er berekraftig, skriv divisjonsdirektør Kristin Woldsnes i Norlandia i ein e-post.

Etter bemanningsnorma, som tredde i kraft i 2019, kan ingen barnehagar ha meir enn seks barn per tilsett.

Også eigar Hans Jacob Sundby i Læringsverkstedet meiner analysen er misvisande. Ifølgje han svarer overskotet til konsernet til berre rundt ei vekes lønningar til dei tilsette.

