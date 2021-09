Auken i koronasmitte minkar

innenriks

– Det er positivt at stigninga i smittetala minkar. Det kjem nok av både at mange fleire har vorte fullvaksinert dei siste to vekene, og at kommunane har intensivert testinga, seier assisterande helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til NTB.

Totalt vart det registrert 10.236 koronasmitta førre veke, viser ein gjennomgang NTB har gjort av dei daglege smittetala som blir rapporterte inn av Meldingssystemet for smittsame sjukdommar (MSIS) ved Folkehelseinstituttet (FHI).

Veka før var smitteauken på 8.214 etter å ha stige med 89,2 prosent frå veka før der igjen.

Dermed ser smitten ut til å auke i langt lågare tempo no enn for berre éi veke sidan.

– Viss stigninga held fram med å falle, vil nok dei fleste over 18 år rekke å bli fullvaksinert før dei blir smitta. Då får vi truleg òg ein nedgang i innleggingstala etter kvart, seier Nakstad.

FHI: – For mykje merksemd på smitterekordar

Dei siste vekene har det vorte registrert ei rekkje smitterekordar i Noreg, men samtidig er ein stadig større del av befolkninga vaksinert, og færre blir alvorleg sjuke.

I eit intervju med VG måndag seier FHI-direktør Camilla Stoltenberg at smittetala vi ser no, ikkje er samanliknbare med dei ein såg tidlegare.

– Det har fått altfor stor merksemd i det siste. Det er heilt riktig at det har vore rekordar, det har gått raskt, og vi må ta det alvorleg – men vi må ikkje ta det for alvorleg, seier Stoltenberg.

Ho viser til at det no blir svært testa mange barn og unge med hurtigtestar, og at berre dei positive testane blir registrerte. Dermed skyt delen som testar positivt, i vêret.

Fleire innlagde

Stoltenberg påpeikar òg at Noreg snart kan nå målet om å ha vaksinert 90 prosent av dei vaksne.

– Det betyr at det blir desto viktigare å følgje med på innleggingane, kven er innlagt, og kvar er det auken skjer, seier ho.

Dei siste tala frå Helsedirektoratet viser at det fredag var 88 koronasjuke pasientar innlagde på norske sjukehus. Av desse låg 26 på intensivavdeling og 13 på respirator.

Fredagen før var talet på innlagde på 60. Dermed har det altså auka med 46 prosent. Det tek tid frå folk blir smitta til dei utviklar alvorleg sjukdom, og derfor ligg utviklinga i talet på innlagde litt bak utviklinga i smittetala.

Førre veke berekna FHI at R-talet var på 1,6, men understreka at dette var usikkert. Talet viser kor mange kvar person som er smitta, smittar vidare.

– Akkurat kor bratt det stig no, det veit vi ikkje sikkert. Men slike modelleringar er det beste verktøyet vi har, sa avdelingsdirektør Line Vold i FHI til NTB.

