Alliansen meldt etter stunt på vidaregåande skule

Opptrinnet skjedde måndag formiddag på Valler vidaregåande skule i Bærum. Ifølgje NRK dukka leiar Hans Jørgen Lysglimt Johansen i det høgreradikale og vaksineskeptiske partiet opp umeldt. Han hadde med seg plakatar der det stod «stopp døds-kvaksinen».

Elevar fortel til kanalen at dei vart tilbodne 500 kroner for å ikkje ta koronavaksine, og partileiaren skal ha stått og vifta med setlane.

– Det er totalt uakseptabelt det dei har gjort. Dei stod her ulovleg og hevda propagandaen sin. Så eg ringde politiet, og medan vi venta på politiet, trekte dei seg tilbake, seier rektor Berit Hetland til NRK.

Ikkje invitert

Skulen arrangerte måndag skuledebatt, og i etterkant var det lagt opp til at elevane skulle snakke med representantar frå ulike parti i skulegarden.

Alliansen var ikkje invitert, men dukka likevel opp.

– Vi tek heilt avstand frå det dei gjorde og skal melde forholdet, slår rektoren fast.

I ein SMS til NTB skriv Hetland at dei melder partiet for dette:

– For å ta seg til rette på eit offentleg arrangement, for å ikkje gå, og å ha dytta meg og filma elevar utan å spørje om lov.

– Vart invitert

Lysglimt Johansen avviser overfor NTB at dei har gjort noko gale og seier dette om meldinga frå Hetland:

– Vi har ikkje dytta nokon. Vi stilte oss opp, og då kom det sikkert 100 eller fleire ungdommar som stimla saman rundt oss for å få Alliansen-capsar og 500-lappar for å ikkje ta vaksinen. Vi har sjølvsagt ikkje dytta, men at ungdommane dytta for å komme fram trur eg nok, skriv han i ein SMS.

– Det var eit valtorg utandørs med uavgrensa plass. Vi stilte oss opp på nøyaktig same måte som dei andre partane med bord og flagg. Det gjorde vi fordi elevane inviterte oss. For Alliansen er det elevane som er viktige i skulevalet og ikkje rektor, seier han.

Stadfestar at dei delte ut pengar

Han påpeikar at partiet fekk 9,7 prosent av stemmene på Valler vidaregåande skule i skulevalet i 2017 og synest derfor det er rart at dei ikkje vart inviterte.

– Det var eit skulevaltorg ute i skulegarden etter debatten, og vi stilte oss opp på nøyaktig same måte som alle andre parti.

Partileiaren stadfestar at dei tilbaud pengar til elevar som lova å seie nei til vaksinen.

– Vi delte vel ut pengar til fem–seks stykke før rektor stoppa oss, seier han.

