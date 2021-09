AUF-vald i Trondheim ferdig etterforska

innenriks

Ein mann i 60-åra blei fredag arrestert i saka. Måndag seier påtaleansvarleg Johanne Nakrem i Trøndelag politidistrikt at saka allereie er ferdig etterforska, melder Adresseavisen.

Mannen, som blir sagt å vere ein kjenning av politiet, har nekta å forklare seg til politiet, og politiet veit dermed ikkje motiva hans for valden mot AUF-medlemmen. Angrepsmannen skal ha ropt «Breivik hadde rett. Dere skal alle dø».

– Han er nok ikkje ein høgreekstrem, men vi ser likevel svært alvorleg på saka, seier Nakrem til avisa.

– Vi kan sjølvsagt ikkje sjå bort frå det når han ikkje vil forklare seg, men han har ingen andre saker på seg som kan indikere det, og er ikkje tidlegare domfelt.

Mannen er sikta for omsynslaus åtferd og for kroppskrenking mot AUF-aren. Han er ikkje sikta for hatefulle ytringar. Årsaka er at politiet vurderer at denne lovavgjerda ikkje omfattar politisk motivert vald.

Politiet håpar at mannen blir stilt for retten allereie i slutten av september.

