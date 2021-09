Vedum tapte terningkast-kampen i statsministerdebatt

innenriks

– Terningkast seks til programleiing og spørsmålsstillarane, skriv Dagbladets kommentatorar.

Debatten på NRK vart leidd av Fredrik Solvang og Ingunn Solheim.

– Etter kaosdebatten til TV 2 tysdag, var NRKs statsministerduell og folkemøte som roande medisin. Men ikkje for debattantane. Spørsmålsstillarane frå salen kom med gode, tøffe spørsmål som sette politikarane på prøve. Veldig gøy å sjå, er vurderinga av debatten, som vart send frå Studentersamfundet i Trondheim.

– Solbergs beste debatt

Dagbladets Geir Ramnefjell, Marie Simonsen og Martine Aurdal skriv at Solberg gjorde sin beste debatt så langt i valkampen.

– Alle snakkar om at Støre er betre i dei lange formata, men ein skal ikkje sjå bort frå at det er eit format som tener den detaljorienterte statsministeren vel så godt, skriv dei.

– Ein god debatt frå Støre, som viser Aps politiske breidde og Støres allsidigheit som politikar, er dommen over Ap-leiaren.

Og sjølv om terningen hamnar på fire, meiner Dagbladets trio at Vedum gjorde ein god figur.

– Betre på detaljar, og han har medvite roa ned angrepa på Ap. Verkar meir fokusert enn så langt i debattane i valkampen, skriv dei.

– Meister i å ikkje svare

I VG er det Hanne Skartveit, Astrid Meland og Tone Sofie Aglen som har vurdert innsatsen på statsministerkandidatane – og NRKs folkemøte samla sett får terningkast fem.

VG meiner Vedum er «ein meister i å ikkje svare på det han blir spurd om, på ein sjarmerande måte».

– Vedum er ein solid Sp-leiar, som evnar å komme gjennom med politikken til partiet sitt. Men han manglar tyngda og erfaringar dei to andre har, skriv VGs trio.

– Støre er eit hakk meir på nett med folk enn Solberg. Verkar som han brenn etter å forklare korleis ting heng saman, men unngår å vere belærande, er vurderinga av Ap-leiaren.

Erna Solberg blir vurdert som «botnsolid».

– Manglar den retoriske snerten Jonas har og Trygves sjarm og gode humør, men styrken hennar er erfaring, kunnskap og elefantminne, er VGs vurdering.

Adressa meiner Støre vann

Politisk redaktør Siv Sandvik i Adresseavisen skriv at det er vanskeleg å rope ut ein vinnar, men konkluderer med at Jonas Gahr Støre kom best ut.

– Han vann kanskje òg ein del lilla-veljarar, altså dei som vandrar mellom Arbeidarpartiet og Høgre, i det sterke forsvaret sitt av EØS-avtalen, skriv Sandvik.

– Folkemøtes format sørgde for at duellen var fri for spekulasjonar om kven som skal samarbeide med kven etter valet. Sakene stod i fokus, og her har Erna Solberg som alltid stålkontroll, skriv den politiske redaktøren vidare.

Ho meiner Vedum kom seint, men godt med i debatten.

– Han fekk debatten raskt over på Senterpartiets hjartesaker. Han var blid og offensiv. Men i EØS-duellen mot Støre sleit han med å forklare korleis EU skal gå med på å reforhandle ein avtale utan at Noreg seier den opp først, er vurderinga.

– Fri for kakling

Bransjenettstaden Kampanjes valkampjury kåra Erna Solberg til vinnar og gir henne terningkast fem. Juryen blir leidd av journalist og kommentator Terje Svabø.

– Ei valsending med meining og frigjerande fri for kakling. Her var det mange gode spørsmål og grovt sett gode svar frå både Erna og Jonas og etter kvart òg frå Trygve, seier Svabø.

Både Vedum og Støre blir tildelte terningkast fire.

