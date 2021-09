Tengs-siktet varetektsfengsla i fire veker

innenriks

Sør-Rogaland tingretts avgjerd er dermed i tråd med kravet til påtalemakta.

Han får brev-, besøks- og medieforbod i heile perioden på fire veker.

50-åringen, som vart arrestert onsdag denne veka, har òg status som mistenkt i drapet på Tina Jørgensen.

Mannen nektar straffskuld, ifølgje forsvararen hans, advokat Stian Kristensen. Sikta har vorte avhøyrt av politiet denne veka.

– Han er samarbeidsvillig, har svart på spørsmåla som har vorte stilte, og han medverkar til opplysningar, seier Kristensen til NTB.

Det er førebels ikkje planlagt nye avhøyr.

Fredag opplyste politiet at mannen er sikta for drapet på Birgitte Tengs (17) på Karmøy i 1995 og mistenkt for drapet på Tina Jørgensen (21) i Stavanger i 2000. Mannen har tidlegare vore inne til avhøyr i begge sakene.

DNA-spor står sentralt. DNA-undersøkingane har vorte gjort av eit Rettsmedisinsk institutt i Austerrike og har gått føre seg over lenger tid, opplyser politiet. Først då analysane var avslutta, vart det bestemt at ein skulle arrestere og sikte mannen.