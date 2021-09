Tengs-saka: 50-åring varetektsfengsla – nye etterforskingsskritt skal gjerast

innenriks

50-åringen er òg mistenkt for å ha drepe 20 år gamle Tina Jørgensen i 2000.

Avgjerda frå Sør-Rogaland tingrett var i tråd med ønsket til politiet om å varetektsfengsle den 50 år gamle mannen i fire veker. Heile fengslingsperioden er med brev-, besøks- og medieforbod.

– Vi har ei rekkje etterforskingsskritt som skal gjerast, men eg vil ikkje gå nærare inn på kva dei enkelte skritta inneber, seier politiinspektør Unni Byberg Malmin til NTB.

50-åringen vart onsdag arrestert av politiet, sikta for å ha drepe 17 år gamle Birgitte Tengs i 1995. Bakgrunnen for gjennombrotet i etterforskinga er ein DNA-analyse frå 2019.

– Vi har hatt ein kontinuerleg dialog og langvarig prosess med Rettsmedisinsk institutt i Austerrike, og den prosessen har halde fram til no. Det er derfor vi har gått til dei skritta vi har gjort denne veka og derfor vi står her i dag, seier Malmin.

Tidlegare avhøyrt i begge sakene

Begge sakene mannen no er i søkjelyset til politiet for, har stått uoppklara utan gjerningsperson. Opp gjennom åra har det vore fleire arrestasjonar og siktingar i sakene, men alle har seinare vorte lauslatne og sjekka ut av sakene.

Mannen som politiet mistenkjer at står bak begge drapa, har tidlegare vore avhøyrt som vitne i begge drapssakene. Etter arrestasjonen på onsdag er han avhøyrd på nytt, denne gongen som drapsmistenkt.

Han nektar straffskuld, ifølgje forsvararen hans, advokat Stian Kristensen. Han seier at klienten hans har vist samarbeidsvilje overfor politiet, og at han har svart på spørsmåla som har vorte stilte han. 50-åringen, som onsdag vart arrestert ein stad på Sørlandet, har det tøft, ifølgje forsvararen.

– Han opplever heile situasjonen som surrealistisk, det er vel orda han brukar. Han synest dette er uforståeleg, seier forsvararen.

Han legg til at klienten hans vart skuffa over å bli varetektsfengsla i fire veker.

– Eg må lese rettsavgjerda skikkeleg og drøfte med klient med tanke på anke, seier Kristiansen.

Fetteren vart dømd

Fetteren til Birgitte Tengs vart først dømd i saka på 1990-talet, men vart sidan frikjent i straffesaka. Han vart likevel dømd til å betale erstatning til foreldra til kusina. Fetterens forsvarar, advokat Arvid Sjødin, har bede om å få saka til fetteren teke opp att for å få erstatning.

Faren til fetteren seier til TV 2 at nyheita om at ein annan mann er sikta kom som eit sjokk.

– Det var heilt ekstremt å få den nyheita. Vi har venta på det. Vi har faktisk hatt trua på at det skulle ende sånn som dette. Eg skalv sånn at eg ikkje fekk opp nettsida då eg skulle lese meg opp, seier han.

Bistandsadvokaten til dei pårørande i Birgitte Tengs-saka seier familien er glade for at det har vore utvikling i saka.

– Dei er glade for utviklinga i saka, og dei håpar at etterforskinga som er igangsett, kan gi nye og fleire svar, seier advokat Sol Elden til NTB.

Birgitte Tengs-saka vart i januar 2016 den første saka som vart teken opp av den nye cold case-eininga i Kripos.

DNA-spor står sentralt i saka. DNA-undersøkingar har vorte gjort av eit Rettsmedisinsk institutt i Austerrike og har gått føre seg over lengre tid, opplyser politiet. Først då analysane var avslutta, vart det altså bestemt at ein skulle arrestere 50-åringen.

Peikar på likskapar

Mannen har ei rekkje domfellingar bak seg for ei rekkje ulike kriminelle handlingar. I ei oversikt i VG kjem det fram at han på 1990-talet vart dømt for både kroppskrenking, vald mot offentleg tenestemann og utuktig åtferd.

Han er òg dømd for å ha stole ei rekkje klesplagg frå kvinner, og i retten forklarte mannen at han i periodar hadde vore einsam. Ifølgje dommen forklarte han i retten at han fekk ei slags seksuell tenning av å tileigne seg klede og sko frå kvinner.

Han har førebels status som mistenkt i den uoppklara saka om drapet på 20 år gamle Tina Jørgensen i 2000.

Jørgensen vart sporlaust borte 24. september 2000. Etter éin månad vart ho ved ei tilfelle funne drepe i ein kom ved Bore kyrkje i Klepp kommune like sør for Stavanger.

Rettsmedisinar Inge Morild, som obduserte Tengs i 1995, seier til VG at ho hadde same type hovudskadar som Tina Jørgensen. Han trur òg at det var snakk om seksuelt overgrep i Jørgensen-saka, men at det ikkje vart funne spor av dette sidan ho først vart funnen éin månad etter ho vart drepen.

