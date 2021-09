Stor drivstofflekkasje i Tyristrand

innenriks

Brannmannskap fekk lufta ut på området slik at det ikkje lenger var fare for eksplosjon, opplyser brannsjef Terje Reginiussen til Ringerikes Blad.

– Akkurat no har vi fått utstyr som kan tømme grunnen for drivstoff og vil gå i gang med dette arbeidet i kveld. Kor lenge arbeidet vil gå føre seg, er for tidleg å slå fast, sa han ved 19.30-tida.

Lekkasjen skjedde som følgje av overfylling av bensin eller diesel ved XY-stasjonen. Drivstoffet gjekk i kloakkanlegget som førte til at reinseanlegget vart stengt, opplyser Søraust politidistrikt.

Kystverket vart varsla om hendinga, og kommunen sette stab i samband med stenginga av reinseanlegget, som seinare vart opna igjen. Stenginga har ikkje påverka tilgangen til reint vatn for innbyggjarane i kommunen.

