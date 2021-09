innenriks

– Eg tenkjer at det er utruleg viktig for dei som er næraste pårørande til Birgitte Tengs og Tina Jørgensen. Eg trur det er viktig å bli ferdig med gamle kriminalsaker. Viss politiet klarer å løyse denne saka no, så kan det bli ein lette for alle, seier statsministeren til Dagbladet.

Fredag vart det kjent at ein mann i 50-åra er arrestert og sikta for drapet på Birgitte Tengs i 1995. Han er òg mistenkt for drapet på Tina Jørgensen i 2000.

