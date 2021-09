Spesialeininga: Mannen som vart drepen av politiet i Sarpsborg vart treft av tre skot

innenriks

Det kjem fram av konklusjonen frå obduksjonen av avdøde, skriv Spesialeininga i ei pressemelding.

Det var laurdag morgon at den 34 år gamle svenske statsborgaren vart skoten og drepne av politiet i Sarpsborg.

Bakgrunnen for hendinga var at mannen skal ha forfølgt ein annan mann, væpna med knivar.

– Det er per no ingen haldepunkt for at det vart fyrt av skot mot mannen medan han låg på bakken, skriv etterforskingsleiar Marit Oliver Storeng.

Spesialeininga har avhøyrt dei tre tenestepersonane på patruljen, og dessutan seks sivile vitne. Forklaringane tyder på at skota vart fyrte av i rask rekkjefølgje. Dei to knivane mannen hadde på seg, på høvesvis 10 og 20 centimeter, har ei sentral rolle i etterforskinga.

– Vi er kjende med at bilete frå åstaden for hendinga er spreidd i sosiale medium. På grunn av kommentarar knytt til bileta, ønskjer Spesialeininga å gå ut med litt meir informasjon om hendinga og kva som har komme fram under etterforskinga så langt. Dette for å hindre unødige spekulasjonar og rykte, skriv Storeng.

Pressemeldinga blir avslutta med at det av røynsle vil ta noko tid før ein får endeleg svar på alle undersøkingane som blir gjorde. Det er derfor framleis for tidleg til å seie noko nærare om når etterforskinga truleg er ferdig.

