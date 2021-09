Politiet: Kontroll på bebuar i hus i brann i Gran

innenriks

Det var politihelikopteret som melde om brannen klokka 16.03, opplyser Innlandet politidistrikt. Det var då opne flammar frå taket. Røykdykkarar gjekk inn i huset for å søkje etter to personar.

Innlandet politidistrikt opplyser at det viste seg at det berre var ei kvinne og dei tre kattane hennar som budde der, og kvinna er gjort greie for.

– Brannvesenet melder at dei har kontroll på brannen, men på grunn av holrom på loftet kjem det til tider opne flammar, skriv Innlandet politidistrikt.

Det er ikkje fare for spreiing.

– Politihelikopteret flaug tilfeldigvis i området observerte at det brann i eit hus. Dei varsla då dei andre nødetatane, som jobbar med å undersøkje åstaden, seier operasjonsleiar Atle Bernhoft von Obstfelder i Innlandet politidistrikt til NTB.

(©NPK)