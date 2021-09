Person sikta for drapet på Birgitte Tengs og mistenkt for drapet på Tina Jørgensen

innenriks

Mannen i 50-åra har vore ein del av tidlegare etterforskingar av Tengs-drapet. Han har likevel ikkje vore tidlegare sikta, men politiet har innhenta nye opplysningar.

17 år gamle Birgitte Tengs vart funnen drepen 6. mai 1995 på Karmøy.

Sikta har vorte avhøyrd onsdag og torsdag. I tillegg er det gjennomført fleire vitneavhøyr.

Mannen har ikkje erkjent drapet.

Han er òg mistenkt for drapet på Tina Jørgensen, som vart funnen drepen i ein kum ved Bore kyrkje i Klepp kommune 26. oktober 2000.

– Det har vore to uavhengige etterforskingar av drapa på Birgitte Tengs og Tina Jørgensen. Det har likevel vore naturleg for politiet å sjå etter eventuelle samanhengar. Mannen som er sikta for drapet på Birgitte Tengs, var i Stavanger i tidsrommet då Tina Jørgensen forsvann. Dette samanhalde med andre opplysningar i saka, gjer at han har fått status som mistenkt. Han er avhøyrd i saka og erkjenner ikkje straffskuld, seier politiinspektør Unni Byberg Malmin.

Mannen blir framstilt i Sør-Rogaland tingrett i Sandnes fredag klokka 14. Politiet vil be om fengsling i fire veker med alle restriksjonar. Advokat Stian Kristensen er utnemnd som forsvarar.

Sørvest politidistrikt vil halde ein pressekonferanse på politihuset i Stavanger fredag klokka 12.

