PST har attskapt videobevis mot Bertheussen

NRK skriv at politiet har klart å få fram nye opptak frå eitt av overvakingskameraa på eigedommen til tidlegare justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) og sambuaren.

Videoen, som er attskapt frå sletta videomateriale, er frå 24. januar 2019. Den skal vise 55-åringen som ber ei skrivareske ut av bilen til sambuarparet. Skrivarmerket skal vere det same som tidlegare har vore sentralt i saka, ein HP Envy 5020.

PST meiner skrivaren vart brukt til å skrive ut fleire av dei omtalte trusselbreva i saka.

Bertheussen har i PST-avhøyr nekta for at det vart gjort noko skrivarkjøp på denne tida.

– Bertheussen er glad for at politiet held fram med å etterforske saka. Ho er sikker på at vidare etterforsking og undersøkingar av bevismaterialet, kjem til å vise at ho ikkje stod bak dei aktuelle hendinga, seier Bertheussens advokat Bernt Heiberg.

Bertheussen vart i Oslo tingrett i januar dømt til fengsel i eitt år og åtte månader for åtte tilfelle av truslar mot Wara, partifellen og regjeringskollegaen hans samfunnstryggleiksminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde og ektemannen hennar, stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp).

Ankesaka kjem opp for Borgarting lagmannsrett i starten av desember.

