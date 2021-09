Over 16.000 studentbustader tildelte i sommar

innenriks

Samskipnadsrådet har henta inn tal frå dei fjorten studentsamskipnadene i landet om kor mange studentar som har vorte tildelte bustader og kor mange som står på venteliste.

Dei siste tala viser at 988 studentar flytta inn i bustadene til samskipnadene i perioden frå 16. august til 1. september. Dette gir ein total på 16.042 tildelte bustader i løpet av sommaren.

Samtidig er det framleis 5.843 som står på venteliste.

– Det at nesten 6.000 studentar framleis ventar på å få ein studentbustad to veker etter studiestart, er uforsvarleg. Vi risikerer at desse studentane fell frå studia før dei har byrja fordi dei manglar bustad, seier leiar av Norsk studentorganisasjon Tuva Todnem Lund.

Forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim er godt fornøgd med at køen blir kortare og at fleire studentar får seg ein stad å bu.

– Den viktigaste jobben framover er å få regulert nok tomter, særleg i dei store studentbyane, slik at vi får bygd endå fleire studentbustader, seier Asheim.

