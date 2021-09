Kripos-leiar kallar den første Tengs-etterforskinga «uheldig»

innenriks

Det skriver Aftenposten.

Erdal var med på etterforskinga i 1995 og leiar no Kripos seksjon for alvorslege, uløyste saker. Cold case-gruppa vart oppretta i januar 2016. Tengs-saka var deira første sak.

– Det er tilfredsstillande å sjå at det er mogleg å komme vidare etter så mange år. Men eg forskoterer ingenting. Det står att mykje etterforsking, siger Erdal.

Fleire feil vart gjort i den første etterforskinga. Hår funne i Tengs' hender førte dei på jakt etter ein mann med langt lyst hår. Seinare viste det seg at håret tilhøyrde Tengs.

Fetteren hennar vart dømd i saka, men seinare frikjent. Avhøyra som førte til tilståinga til fetteren, har òg vorte kraftig kritiserte. Det førte til at politiet endra avhøyrsmetodane sine.

Fredag opplyste politiet at ein 50 år gammal mann er sikta for drapet på Birgitte Tengs (17) på Karmøy i 1995 og er mistenkt for drapet på Tina Jørgensen i Stavanger i 2000.

