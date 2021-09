Forsvararen til Tengs-sikta: – Ei sjokkarta oppleving

innenriks

– Det eg kan seie er at han nektar straffskuld. Og så kan eg seie at han opplever det som ei sjokkarta oppleving å bli sikta og dregen inn i desse to sakene. Og at han har det vanskeleg, seier advokat Stian Kristensen til NTB.

Han forsvarer mannen i 50-åra som fredag vart kopla til dei to sakene. Mannen er sikta for drapet på Birgitte Tengs i 1995 og mistenkt for drapet på Tina Jørgensen i 2000.

– No må vi bruke tid på å gjennomgå og setje oss skikkeleg inn i sakene, sånn at han kan imøtegå skuldingane som er retta mot han, seier forsvararen.

Mannen vart arrestert onsdag. Han blir framstilt for varetektsfengsling klokka 14. fredag.

– Han motset seg fengsling, seier forsvararen.

(©NPK)