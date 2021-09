Forsvarar: Tengs-siktet er samarbeidsvillig

innenriks

– Han er samarbeidsvillig, har svart på spørsmåla som har vorte stilte, og han medverkar til opplysningar, seier forsvararen til mannen, advokat Stian Kristensen, til NTB.

50-åringen vart arrestert onsdag denne veka, sikta for å ha drepe 17 år gamle Birgitte Tengs på Karmøy i 1995. Ifølgje forsvararen har mannen det no tøft.

– Han opplever heile situasjonen som surrealistisk, det er vel orda han brukar. Han synest dette er uforståeleg, seier Kristensen.

Mannen, som tidlegare er avhøyrd som vitne i saka, har vorte avhøyrt av politiet denne veka. Det er førebels ikkje planlagt nye avhøyr.

– Generelt bruker politiet ofte tid på å sjekke opplysningar frå avhøyr for å gå gjennom det som har vorte fortalt. Anten gjennom vitneavhøyr eller tekniske undersøkingar, før ein eventuelt tek nye rundar avhengig av kva som kjem fram, seier Kristensen.

Han ønskjer ikkje å gi ytterlegare kommentarar til saka per no.

– I ei sak av dette omfanget, med 25–26 års etterforsking, så seier det seg sjølv at vi må få tid til å setje oss inn i dette for å ha ein fair sjanse til å imøtegå skuldingane. Derfor kan eg ikkje seie så mykje meir om dette no, seier Kristensen, som seier at han truleg kan seie meir om éi veke eller to.

Mannen er òg mistenkt for drapet på Tina Jørgensen i 2000.

