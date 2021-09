Familien til Jørgensen håpar på ei endeleg oppklaring

innenriks

– Dei var overraska. Det hadde ikkje komme nokon signal om at dette var like om hjørnet, seier bistandsadvokat Kjersti Jæger, som representerer familien til Tina Jørgensen.

20 år gamle Tina Jørgensen frå Stavanger vart funnen drepen i ein kum ved Bore kyrkje i Klepp kommune 26. oktober 2000.

Fredag vart det kjent at ein mann er mistenkt i saka, og at same mann òg er sikta for drapet på Birgitte Tengs i 1995.

– Må vere tolmodige

– Det er veldig positivt at det no har skjedd eit gjennombrot i Birgitte Tengs-saka, at ein person er sikta og blir framstilt for varetektsfengsling. Og at politiet òg finn grunnlag for å mistenkje han i Tina Jørgensen-saka, seier bistandsadvokaten til NTB.

Ho påpeikar at mannen førebels berre er mistenkt i Jørgensen-saka.

– Vi må vente på og sjå kva som skjer, om grunnlaget er sterkt nok til å sikte han. Familien håpar jo på ei oppklaring, som dei har gjort i 20 år. Ein må rett og slett smørje seg med endå meir tolmod og sjå kva vidare etterforsking vil gi av svar, seier ho.

Har tenkt på samanheng

Bistandsadvokaten seier at tanken om at det kan vere samanheng mellom Tengs og Jørgensen-saka absolutt har streifa familien.

– Absolutt. Det har jo vore skrive, og vore mykje fokus på desse to sakene. Det er to unge jenter som begge er drepne, begge sakene har vore uoppklara, med ikkje for mange års mellomrom.

