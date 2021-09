57 har drukna så langt i år

innenriks

57 drukningsulykker på årets første åtte månader er ein nedgang på 17 prosent frå året før, skriv Redningsselskapet i ei pressemelding.

– Dei siste månadene har det vore ei rekkje hendingar der liv har vorte redda fordi nokon i nærleiken oppdaga drukningsulykkene i tide, seier fagleiar Tanja Krangnes i Redningsselskapet.

Så langt har 19 personar drukna frå fritidsbåtar og to frå yrkesbåtar. 14 har drukna etter fall frå land, og berre ti ulykker skjedde under bading. Åtte har drukna etter fall gjennom isen, og to under dykking eller personbilar som køyrde ut i vatnet.

88 prosent av dei omkomne er menn, 61 prosent er over 60 år. Flest har drukna i Troms og Finnmark, med elleve dødsfall.

(©NPK)