220 tilsette i kultursektoren ut i streik

Meklingsfristen var ved midnatt natt til fredag, og partane melde om brotet rett etter klokka 2.

Ved desse institusjonane blir organiserte tekne ut i streik (talet på i parentes): Den Nationale Scene (28), Den Norske Opera & Ballett (54), Det Norske Teatret (25), Nationaltheatret (2), Rogaland Teater (19) og Bergen Filharmoniske Orkester (92).

Strid om pensjon

Striden står om pensjonsordningane.

– Arbeidsgivarane har i realiteten bede om denne streiken i mange år. No har dei fått han, seier Lise Olsen, nestleiar i LO Stat og forhandlingsleiar.

– Eg trur alle i kultursektoren hadde sett fram til å møte publikum igjen. Ikkje minst hadde medlemmene våre sett fram til å ha publikum i salen. Når arbeidsgivarane spring frå løfta sine og kastar folk inn i streik, er det elendig, supplerer nestleiar Odd Haldgeir Larsen i Fagforbundet.

Arbeidstakarsida ønskjer ein hybridpensjon og meiner dette er ein «gyllen middelveg» som vidarefører viktige kvalitetar i pensjonsordninga dei gjekk bort frå i 2016.

– Uforståeleg

Motparten Spekter beklagar på det sterkaste at kulturtilbodet til publikum no blir ramma, etter halvtanna år med strenge restriksjonar, publikumsavgrensingar, avlysingar og nedstenging.

– Det er uforståeleg at LO vel å streike i teater, orkester og operaane for å byte ut Noregs beste innskotspensjonsordning med ei ordning som kulturinstitusjonane meiner vil vere dårlegare for dei tilsette og frilansarar. LOs krav vil i tillegg svekkje den økonomiske føreseielegheita til kulturinstitusjonane, seier administrerande direktør Anne-Kari Bratten i Spekter.

Spekter opplyser at spørsmål om konsekvensar for drifta må svarast på av dei enkelte verksemdene.

Det er varsla ei opptrapping av streiken med ytterlegare 215 medlemmer frå 8. september, og då vil òg institusjonar i Kristiansand og Trondheim bli omfatta.

