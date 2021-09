220 tilsette i kultursektoren ut i streik – framsyningar blir avlyste

innenriks

Like etter klokka 2 natt til fredag var det klart at det var brot i meklinga mellom partane. Meklingsfristen var ved midnatt.

Ved desse institusjonane takast fagorganiserte no ut i streik (talet på i parentes): Den Nationale Scene (28), Den Norske Opera & Ballett (54), Det Norske Teatret (25), Nationaltheatret (2), Rogaland Teater (19) og Bergen Filharmoniske Orkester (92).

To framsyningar på Operaen er påverka dei næraste dagane: Balletten «Kylian: One of a kind» laurdag er avlyst, og billettar blir refundert. Konserten «KORK 75 år» søndag blir derimot flytta til Oslo Konserthus, skriv Den Norske Opera & Ballett i ei pressemelding.

To andre oppsetjingar dei næraste dagane blir gjennomførte som planlagt. Publikum med billettar til framsyningar neste veke vil få informasjon så snart Operaen veit meir om utviklinga.

Fossfestivalen utsett

Ved Det Norske Teatret er opninga på fredag av den andre internasjonale Fossefestivalen utsett til laurdag. Men i første omgang er premieren på Oresteia i ei gjendikting av Jon Fosse ikkje mogleg å gjennomføre.

Festivalen var opphavleg lagt frå 3. til 12. september – og programmet elles vil gå som planlagt, opplyser teateret.

– Tidspunktet for streiken kjem på eit dårleg tidspunkt no som vi er midt i den gradvise gjenopninga av teateret etter pandemien, seier teatersjef Erik Ulfsby.

Strid om pensjon

Striden står om pensjonsordningane.

– Arbeidsgivarane har i realiteten bede om denne streiken i mange år. No har dei fått han, seier Lise Olsen, nestleiar i LO Stat og forhandlingsleiar.

– Eg trur alle i kultursektoren hadde sett fram til å møte publikum igjen. Når arbeidsgivarane spring frå løfta sine og kastar folk inn i streik, er det elendig, supplerer nestleiar Odd Haldgeir Larsen i Fagforbundet.

Ifølgje LO gjekk dei tilsette i 2016 med på ei mellombels pensjonsordning for å sikre økonomien og berekrafta til institusjonane. LO hevdar dette skjedde i samforståing med arbeidsgivarane om ei ny og kjønnsnøytral pensjonsordning.

«Arbeidsgiverne står bom fast på at vi skal godta en pensjonsordning hvor kvinner og menn får ulik pensjonsutbetaling – i en sektor hvor om lag halvparten av de ansatte er kvinner, og alle hadde en kjønnsnøytral og livsvarig pensjon før 2016», skriv LO Stat på nettsidene sine.

Arbeidstakarsida ønskjer ein hybridpensjon, som dei omtaler som ein «gylden middelvei».

– Uforståeleg

Arbeidsgivarorganisasjonen Spekter beklagar på si side at kulturtilbodet til publikum no blir ramma etter halvtanna år med strenge restriksjonar, publikumsavgrensingar, avlysingar og nedstenging.

– Det er uforståeleg at LO vel å streike i teater, orkester og operaene for å byte ut Noregs beste innskotspensjonsordning med ei ordning som kulturinstitusjonane meiner vil vere dårlegare for dei tilsette og frilansarar. LOs krav vil i tillegg svekkje den økonomiske føreseielegheita til kulturinstitusjonane, seier Spekter-direktør Anne-Kari Bratten.

Det er varsla ei opptrapping av streiken med ytterlegare 215 medlemmer frå 8. september, og då vil òg institusjonar i Kristiansand og Trondheim bli omfatta.

(©NPK)