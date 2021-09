Vedum er ikkje redd for taparstempel

innenriks

– Senterpartiet er ikkje taparen, men utfordraren i dette valet, slår Vedum fast.

Litt småstressa møter han NTB i Trondheim, der NRKs siste statsministertriell finn stad torsdag kveld. Det er lagt opp som eit folkemøte der vanlege folk skal stille spørsmål til dei tre statsministerkandidatane.

– Eg håpar dei kjem til å spørje om beredskap og nasjonal eigarskap over ressursane, seier Vedum og lener seg tilbake i stolen.

Det vil gi han ei etterlengta moglegheit til å snakke om Sps kjernesaker.

Sps fall

Himmelen heng som eit blygrått lokk over trønderhovudstaden. Vêret er omtrent like trøystelaust som meiningsmålingane i den siste tida for Sp. Sidan årsskiftet er oppslutninga nær halvert, på fleire målingar har partiet falle til 11–12 prosent. Men eit lysglimt kom torsdag med ein liten oppgang til 12,6 prosent på ei VG-måling.

– Kva trur du fallet kjem av?

– No ligg Sp an til å gjere eitt av dei beste vala i partiets historie. Vi er det einaste av dei store partia som går opp sidan førre val. Men vi tek ingen stemmer for gitt, er Vedums svar.

No må han i staden leve med at SV pustar Senterpartiet i nakken.

Sps fall starta etter at FN kom med klimarapporten sin. Etter det har òg ei misnøye med korleis partiet har handtert saka, komme til syne i Sps eigne rekk. Men Vedum avviser at det er ein klimakonflikt i partiet.

– Alle er jo samde om dei grepa som skal gjerast: Vi må få ned utsleppa utan å auke forskjellane. Det er ikkje ei misnøye, men eit utolmod som vi kjenner på, alle mann, seier han.

Taparstempel

I juni, då Sp flaug høgt på målingane, valde partiet til manges overrasking å rope ut Vedum til statsministerkandidat. I teaserne til NRKs folkemøte er partileiaren presentert nærast som eit vedheng i duellen mellom Høgres Erna Solberg og Ap-leiar Jonas Gahr Støre.

I tillegg har fleire kommentatorar klistra taparstempelet på Vedum. Enkelte meiner at nettopp statsministerkandidaturen hans er blant årsakene til nedgangen hos partiet på målingane.

Også Sp-veteran Eivind Reiten er kritisk til Sps statsministerstrategi.

– Vi ser jo det no at noko stort sjakktrekk var det ikkje, seier Reiten til NRK.

– Kvifor går ein inn i ein kamp ein veit ein vil tape, kor strategisk klokt var det?

– Eg meiner det var heilt rett. Alt handlar om politikk, om å få gjennomslag for sakene. Sp er eit parti som er vand til å ta ansvar, seier Vedum.

– Korleis opplever du den harseleringa som no blir deg til del?

– Det er ein del av røyndommen du lever i som partileiar, seier Vedum, som heller vil snakke om kva Sp vil gjere når og viss partiet kjem i regjering.

Konflikt om straumpris

Sp-leiaren spår at konflikt rundt straumprisen vil prege den politiske debatten til hausten. Dette blir òg eit tema på folkemøtet i kveld, der Vedum mellom anna skal møte Ap-leiar Jonas Gahr Støre til duell om EØS.

Sp vil mellom anna ha omkamp om Noregs tilknyting til EUs energibyrå Acer, noko eit fleirtal i Ap ikkje vil.

Vedum vil òg leggje ned veto om ein fjerde energipakke, også kjent som Ren energi-pakken, og allereie i haust setje ned elavgifta.

I tillegg vil han setje i gang eit lovarbeid for å sjå kva moglegheiter Noreg har til å styre utanlandskablane.

– Ein låg norsk straumpris er hovudmålet, slår Vedum fast.

Raudt eller MDG?

Ein klar tendens på meiningsmålingane den siste tida er at ei trepartiregjering med Ap/Sp/SV ikkje har fleirtal, men vil bli avhengig av Raudt eller MDG – eller begge.

Vedum vil ikkje seie kven av dei han føretrekkjer.

– Fryktar du eit raudgrønt kaos etter valet?

– Sp og Ap har i sum fleire mandat enn dagens regjering. Vi har stabil kraft til å danne ny regjering, svarer Vedum, som synest det er litt urettferdig at Senterpartiet har fått skulda for å ha rota det til for dei raudgrøne.

– Det er ikkje vi som ikkje veks. Det er Ap, slår han fast.

