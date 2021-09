Utmarkskommunar krev at staten ankar ulvedom

innenriks

Organisasjonen sende torsdag eit brev til Klima- og miljødepartementet, skriv nettstaden rovdyr.org.

– Dommen er feilaktig, og USS krev at staten ankar dommen til lagmannsretten. Landsstyret i USS har vedteke å erklære partshjelp (å tre inn i rettssaka til støtte for staten) i ei eventuell ankeforhandling, skriv dei i brevet.

Ankefristen er 15. september.

– Vi meiner at rettsoppfatninga som Oslo tingrett har lagt til grunn, er feil. KLD har ikkje lagt terskelen for uttak for lågt i det aktuelle vedtaket. Vi meiner det er heimel og tilgang til å ta ut reviret, seier advokat Espen A. Volden.

Dommen i Oslo tingrett kom som følgje av eit søksmål frå Noah. Ulvane i Letjenna-reviret i Elverum vart felt 1. januar 2020

