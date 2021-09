Stort oppsving for byhotella i sommar

innenriks

Belegget på storbyhotella i sommar var 53 prosent, noko som er 12 prosentpoeng høgare enn sommaren 2020, skriv Dagens Næringsliv.

Tala kjem frå hotellanalyseselskapet Benchmarking Alliance. Betringa er meir markert i nokre byar enn i andre. Mellom anna auka belegget på hotella i Oslo med 13,8 prosentpoeng og i Stavanger med 14,8 prosentpoeng. Aller best er tala frå Gardermoen, der det var knappe 17,4 prosent belegg i fjor i sommar mot 49,1 prosent i år.

Tala er likevel langt frå normalen. Nesten alle storbyane hadde belegg på mellom 70 og 85 prosent i 2019. Byen som er nærast normalen, er Stavanger, som hadde 63,4 prosents belegg.

– Tala for sommaren er gledelege. Vi ser no slutten på pandemien, men så er det heilt riktig at vi ikkje er i nærleiken av 2019. Og det skumle no som vi går inn i den viktige haustsesongen, der mange av byhotella er avhengige av kurs og konferansar, er at vi jo hadde venta at einmetersregelen hadde forsvunne 1. august, seier direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv.

