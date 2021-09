innenriks

– Viss alle no høyrer på meg og går og vaksinerer seg til det beste for seg sjølv og andre, så når vi eigentleg det målet i slutten av neste veke, sa Solberg til eit lattermildt pressekorps på pressekonferansen på torsdag.

Ho understrekar at det er nok vaksinar til alle, og at kommunane no har fått fleire vaksinar enn dei klarer å setje.

– Der det ikkje er kapasitet, snakkar vi kanskje veka etterpå, men det er nok vaksinar, seier statsministeren.

