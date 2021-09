Sikta i Trosterud-saka blir lauslaten

innenriks

Det opplyser Oslo politidistrikt torsdag.

– Etter grundige vurderingar reknar vi mistanken mot mannen som svekt, politiet reknar derfor at det ikkje er tilstrekkeleg grunnlag for å krevje han varetektsfengsla, skriv politiet.

Dei fornærma og pårørande i saka er orientert om lauslatinga.

Politiet opplyser at etterforskinga går føre seg for fullt, og at saka er svært høgt prioritert.

Mannen i 50-åra vart arrestert tysdag og avhøyrd om skyteepisoden på Trosterud førre veke. To unge menn vart funne skotne og alvorleg skaddeetter at ein ukjend person løyste skot mot dei.