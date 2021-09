SV vil stressteste olja mot 1,5-gradersmålet

innenriks

– 1,5-gradersmålet er nøydde til å vere premissen for olje- og gassproduksjonen framover, seier SVs Lars Haltbrekken.

Han har fått blod på tann etter at regjeringa tysdag la fram eit forslag om å stramme inn oljeskatten.

Forslaget flyttar målpostane og gjer at SV kan krevje endå meir i regjeringsforhandlingar med Ap og Sp etter valet, meiner stortingspolitikaren.

– Vi meiner forslaget frå regjeringa må vere det nye grunnlaget ein forhandlar ut frå, seier Haltbrekken til NTB.

– Dette gir oss eit momentum for å få gjennom langt tøffare klimakrav mot oljeselskapa framover.

Petroleumsmelding

Haltbrekken trekkjer spesielt fram Arbeidarpartiets løfte om å leggje fram ei ny stortingsmelding med petroleumspolitikk for 2020-åra.

I denne petroleumsmeldinga må olje- og gassproduksjonen stresstestast mot 1,5-gradersmålet, krev Haltbrekken. Han viser til SVs eige partiprogram, der det blir fastslått at «Norges olje- og gassproduksjon må reduseres slik at verden har en god sjanse til å unngå global oppvarming på mer enn 1,5 grader».

SV-kravet inneber òg at alle søknader om forlenging av utvinningsløyve som strir mot 1,5 grader, skal stansast.

– Vi må ha ein full gjennomgang av eksisterande produksjon for å vurdere kva felt som er i tråd med 1,5-gradersmålet og ikkje, seier Haltbrekken.

– Det betyr òg at vi kan måtte stengje oljefelt før dei er tømde.

Ap vil vere pådrivar

Ein annan faktor som gir Haltbrekken tru på gjennomslag, er eit intervju Aps nestleiar Hadia Tajik gjorde med NTB i august.

Tajik gav der støtte til 1,5 grader som mål for klimapolitikken.

– Arbeidarpartiet meiner Noreg skal vere ein pådrivar for at verda saman forpliktar seg til å avgrense temperaturauken til 1,5 grader, sa Tajik.

Haltbrekken meiner tre forhold må spele inn når olje- og gassproduksjonen skal testast mot 1,5-gradersmålet:

* produksjonsutsleppa på kvart enkelt felt

* levetida til feltet

* kostnadene ved utvinninga av olje og gass

Ei anna tilnærming

Arbeidarpartiets energi- og miljøpolitiske talsperson Espen Barth Eide har ein litt anna tilnærming. Han minner om at det er summen av utslippsreduserende tiltak som avgjer om verda lykkast i å avgrense den globale oppvarminga til 1,5 grader eller ikkje.

– Og det viktigaste tiltaket er eit energisystemskifte der vi på ein organisert og planlagd måte klarer å styre verda frå fossil til fornybar, seier Eide til NTB.

Ein konsekvens av dette skiftet er at etterspurnaden etter olje og gass vil falle. Det må òg oljeselskapa ta omsyn til i investeringane sine, fastslår Eide.

Samtidig kjem 1,5 grader sterkare og sterkare på banen som det målet verda siktar mot.

– Då meiner eg vi må teste all økonomisk aktivitet opp mot det – både investeringane i oljefondet og investeringar i Noreg, seier Eide, som likevel meiner det er betre med tiltak for å redusere etterspurnad etter olje og gass enn tiltak for å strupe tilbodet.

