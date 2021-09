SV vil stressteste olja

innenriks

– 1,5-gradersmålet er nøydd til å vere premissen for olje- og gassproduksjonen framover, seier SVs Lars Haltbrekken.

Han har fått blod på tann etter at regjeringa tysdag la fram eit forslag om å stramme inn oljeskatten.

Forslaget flyttar målpostane og gjer at SV kan krevje endå meir i regjeringsforhandlingar med Ap og Sp etter valet, meiner stortingspolitikaren.

– Vi meiner forslaget frå regjeringa må vere det nye grunnlaget ein forhandlar ut frå, seier Haltbrekken til NTB.

– Dette gir oss eit momentum for å få gjennom langt tøffare klimakrav mot oljeselskapa framover.

Petroleumsmelding

Haltbrekken trekkjer spesielt fram Arbeidarpartiets løfte om å leggje fram ei ny stortingsmelding med petroleumspolitikk for 2020-åra.

I denne petroleumsmeldinga må olje- og gassproduksjonen stresstestast mot 1,5-gradersmålet, krev Haltbrekken. Han viser til SVs eige partiprogram, der det blir fastslått at «Norges olje- og gassproduksjon må reduseres slik at verda har en god sjanse til å unngå global oppvarming på meir enn 1,5 grader».

SV-kravet inneber òg at alle søknader om forlenging av utvinningsløyve som strir mot 1,5 grader, skal stansast.

– Vi må ha ein full gjennomgang av eksisterande produksjon for å vurdere kva felt som er i tråd med 1,5-gradersmålet og ikkje, seier Haltbrekken.

– Det betyr òg at vi kan måtte stengje oljefelt før dei er tømde.

Ap vil vere pådrivar

Ein annan faktor som gir Haltbrekken tru på gjennomslag, er eit intervju Aps nestleiar Hadia Tajik gjorde med NTB i august.

Tajik gav der støtte til 1,5 grader som mål for klimapolitikken.

– Arbeidarpartiet meiner Noreg skal vere ein pådrivar for at verda saman forpliktar seg til å avgrense temperaturauken til 1,5 grader, sa Tajik.

Haltbrekken meiner tre forhold må spele inn når olje- og gassproduksjonen skal testast mot 1,5-gradersmålet:

* produksjonsutsleppa på kvart enkelt felt

* levetida til feltet

* kostnadene ved utvinninga av olje og gass

Milepåle på målingane

Dei siste dagane har SV stige til over 10 prosent på tre ulike meiningsmålingar.

Det gir partiet håp om større gjennomslag viss det skulle bli fleirtal for eit regjeringsskifte etter valet.

SV-leiar Audun Lysbakken legg ikkje skjul på at talet er psykologisk viktig.

– Vi ønskjer at SV blir så sterkt som mogleg, for det gjer at alle dei andre partia på vår side blir nøydde til å ta omsyn til oss, og det aukar sjansen for at eit nytt regjeringsprosjekt blir eit som gir kraftfull forandring for å få forskjellane ned og utsleppa ned. Det er det som betyr noko for oss, sa han til NTB etter den første målinga over 10 prosent.

– Det er første gong på i alle fall tolv år at SV passerer 10 prosent på ei måling. Det viser at vi er i medvind.

