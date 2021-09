Nytt namn for Norsk kulturråds administrasjon

innenriks

Frå då skal den statlege verksemda heite Kultur Noreg, medan det kollegiale organet vil heite Kulturrådet.

– Dette er ei viktig endring som eg meiner vil bidra til å skape klarleik i kven som gjer kva. Eg er glad for at vi no set punktum for ein årelang diskusjon, seier kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V).

Kulturrådet er eit fagleg uavhengig kollegialt organ som forvaltar mellom anna Norsk kulturfond. Kultur Noreg er Kulturdepartementets underliggjande verksemd og er sekretariat for Kulturrådet, Statens kunstnarstipend og Fond for lyd og bilete.

