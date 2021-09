Nesten 30.000 meldingar om mistenkte biverknader etter koronavaksine

innenriks

Etter at over 6,9 millionar vaksinedosar er sette, har Legemiddelverket motteke 29.476 meldingar om mistenkte biverknader.

16.330 av meldingane er behandla. 2.544 er klassifiserte som alvorlege – 88 fleire enn førre veke. 13.786 er klassifiserte som lite alvorlege.

Legemiddelverket opplyser at hendingar etter vaksinasjon blir melde etter mistanke, og at det derfor ikkje er gitt at det er nokon årsakssamanheng.

Legemiddelverket opplyser at overvaking av biverknader hos barn og unge blir høgt prioritert.

Unge har eit meir aktivt immunforsvar enn eldre. Derfor får dei òg gjerne kraftigare reaksjonar og opplever oftare dei vanlege biverknadene etter vaksinasjon, som til dømes feber, hovudverk og muskelsmerter.

– Desse svært vanlege biverknadene kjem særleg etter andre dose. Dei kan vere plagsame, men går over. Dersom dei ikkje går over etter 2–3 dagar eller du opplever andre symptom, bør du kontakte lege, seier overlege Ingrid Aas.

