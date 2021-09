NHO vil fjerne innsleppstopp på utestader umiddelbart

innenriks

– Tilbakemeldingane frå ein samla utelivsbransje er at innsleppstopp skaper meir kø og folkesamlingar enn elles, og at kravet verkar dermed heilt mot hensikta si. Denne restriksjonen bør fjernast umiddelbart sjølv om trinn 4 ikkje blir innført, seier administrerande direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv til NTB.

På ein pressekonferanse torsdag kunngjorde statsminister Erna Solberg (H) at det ikkje blir nokon vidare gjenopning av samfunnet no, men at når ein opnar igjen, går ein rett tilbake til ein normaltilstand nærast utan koronarestriksjonar, i staden for å gå til trinn 4. Blant tiltaka i trinn 4 var eigentleg å tillate innslepp ved utestader òg etter midnatt.

