Mann produserte 144 kilo amfetamin i kjellaren sin – innrømde alt i retten

innenriks

I alt produserte mannen 143,8 kilo amfetamin i kjellaren sin i ein kommune i Innlandet saman med fleire andre fram til han vart arrestert i fjor vår.

I tillegg selde han over 200 kilo amfetamin til ein mann på Austlandet og oppbevarte store mengder amfetamin heime hos seg sjølv.

Då rettssaka mot han gjekk i Oslo tingrett førre veke, innrømde mannen alt og gav ei reservasjonslaus tilståing.

Mannen vart òg dømd etter den såkalla mafiaparagrafen, paragraf 79c i straffelova, som inneber at handlingane skjedde som ledd i aktivitetane til ei organisert kriminell gruppe.

Oslo tingrett meiner likevel at det at mannen produserte amfetaminet i sin eigen kjellar, og at han frakta den frå bustaden og til ein mottakar, gjorde at han har hatt ei svært eksponert rolle.

– Ei slik eksponert rolle tilseier at tiltalte ikkje kan vere nokon hovudmann, og i favøren til tiltalte blir lagd til grunn at han er nedst i hierarkiet i det kriminelle nettverket som driv denne produksjonen og distribusjonen av amfetamin, heiter det i dommen.

Mannen fekk eitt år og seks månaders strafferabatt for tilståinga, og vart dømt til 14 års fengsel.

(©NPK)