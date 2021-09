Helsestyresmaktene vil fjerne grensetesting ved svippturar til utlandet

innenriks

– Test ved framkomst etter kortvarig opphald (under 1 døgn) i karantenepliktig område har vi tidlegare påpeika har liten verdi for å påvise smitte. Unntak frå testkrav for reisande med opphald under eitt døgn kan innførast allereie no, sjølv om dette kan vere utfordrande å gjennomføre i praksis, skriv Folkehelseinstituttet i si vurdering.

Følgjer regjeringa tilrådinga til dei to etatane, kan til dømes nordmenn som dreg på dagstur til Sverige for å handle, sleppe å teste seg når dei kjem tilbake til Noreg.

Både Helsedirektoratet og FHI tilrådde òg dette ved det siste store innreiseoppdraget, i tillegg til å fjerne grensetesting for alle reisande som har vore i grøne land dei siste 10 dagane før framkomst, men desse endringane har regjeringa til no ikkje sett i verk.

I det faglege grunnlaget dei leverte til regjeringa onsdag, ramsar Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet opp fordelar og ulemper ved å halde oppe eit generelt testkrav på grensa.

Der peikar dei på at eit argument mot å fjerne testkravet for dagsreiser utanlands er at delen positive testar på grensa er aukande – frå 0,27 prosent i veke 31 til 0,68 prosent i veke 33. Eit argument for er at mange kommunar no er under press, og at når fleire kjem til å reise på sikt, må ein målrette tilgjengeleg testkapasitet mot reisande der risikoen er størst.

(©NPK)