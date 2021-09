Helsestyresmaktene i koronamøte med kommunane seinare torsdag

innenriks

– Der skal vi gå i dialog om korleis vi som sentrale styresmakter kan hjelpe, sa helsedirektør Bjørn Guldvog på koronapressekonferansen til regjeringa torsdag ettermiddag.

Han sa at helsestyresmaktene ønskjer å lytte til kva kommunane meiner skal til for å handtere situasjonen godt og diskutere korleis kommunar med lite smitte skal forhalde seg vidare. Det overordna målet er at kommunane sjølv skal prøve å ha kontroll over situasjonen, ifølgje Guldvog.

– Så må vi saman definere kva kontroll over situasjonen betyr, sa helsedirektøren.

Når kommunane er klare, vil Helsedirektoratet tilrå ei vidare forenkling i testarbeidet – slik at kommunane kan konsentrere innsatsen sin mest rundt der det er høgast risiko.

