Tilrådinga er gjort saman med Folkehelseinstituttet og Politidirektoratet, skriv VG.

– Risikoen for at papirbasert dokumentasjon forfalskast vil vere høg, og det blir ikkje tilrådd å akseptere slik dokumentasjon på generelt grunnlag, skriv Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet tilrår òg at Noreg knyter seg til EUs godkjenningssystem for vaksinar frå tredjeland som ein hovudregel for godkjenning i Noreg.

