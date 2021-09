Helsedirektoratet ønskjer ei snarleg utgreiing om ein tredje vaksinedose

innenriks

Direktoratet skriv at det i den seinare tid har komme data som kan tyde på at immuniteten etter mellom anna mRNA-vaksine minkar raskare enn tidlegare anteke.

Dei viser til at det nyleg er rapportert frå Israel at effekt mot alvorleg sjukdom har falle til rundt 55 prosent hos personar over 65 år som fekk andre dose Pfizer i januar. Det er òg rapportert tilsvarande trendar frå Storbritannia og USA.

– Vidare har det komme rapportar om at vaksinerte som blir sjuke, kan ha høg grad av virusutskiljing. Sjølv om smittsam periode hos vaksinerte blir anteken å vare kortare, kan dette ha betydning for kor smittsame vaksinerte er, skriv Helsedirektoratet.

Fleire land tilbyr no innbyggjarane sine ein tredje vaksinedose. På bakgrunn av utviklinga, tilrår altså Helsedirektoratet at Helse- og omsorgsdepartementet ber om ei snarleg utgreiing av ein eventuell tredje vaksinedose òg i Noreg.

