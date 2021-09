Høie: – Kjem nyheiter om vaksinar for barn mellom 12 og 15 år torsdag

innenriks

– De skal få høyre om det, og så må de vente til pressekonferansen for å få vite kva det dreier seg om, sa helseministeren på Politisk kvarter på NRK torsdag morgon.

Statsminister Erna Solberg (H) skal halde ein pressekonferanse om koronasituasjonen saman med fleire helsetoppar torsdag klokka 12.

Høie kommenterte òg debatten om smittevernnivået på skulane og avviste at målet er at barn skal bli smitta. Tidlegare direktør Nils Strandberg Pedersen i danske Statens Serum Institut (SSI) meiner dette vil skje med såpass få restriksjonar i skulen som Noreg og Danmark har no.

– Barna blir ikkje spesielt sjuke av korona, han er ikkje farlegare enn ein alminneleg influensa, sa Strandberg Pedersen i Politisk kvarter.

– Det er framleis mange uvaksinerte i Noreg, og auka smitte blant barn vil auke risikoen for at uvaksinerte vaksne blir smitta, sa Høie.

Immunologen Gunnveig Grødeland ved Institutt for klinisk medisin er usikker på om det er riktig å prioritere vaksinasjon for barn no.

– Det er eit vanskeleg spørsmål. Det eg er redd for, er at ein køyrer éi løysing som den einaste rette. Det er komplisert. Vi kan ikkje redusere det til at alle må vernast mot mild sjukdom, vi må tole ein viss smitte i samfunnet, seier Grødeland til NRK.

